Враг применил артиллерию, чтобы убить нескольких жителей села.

В результате удара РФ по Межевской общине на Днепропетровщине погиб 18-летний парень, еще четыре человека ранены, среди них двухлетний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранения из-за вражеского удара по Межевской общине, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли...", - отметил Лысак.

По его информации, еще четыре человека пострадали.

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"Среди них ребенок. Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно", – сообщил глава ОВА.

По информации Лысака, атака произошла после обеда и сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв.

Обновлено: Позже Лысак обнародовал обновленную информацию о последствиях обстрелов Межевской общины, отметив, что число пострадавших возросло.

"1 погибший и 6 раненых. Таков результат вражеской атаки на Межевскую общину Синельниковского района. А еще немало разрушений. Возникло три пожара, которые спасатели уже побороли. Повреждены 49 частных жилищ. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение. Побиты авто", – написал он.

Также Лысак сообщил, что неспокойно было сегодня и на Никопольщине – по району враг бил трижды. Из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганецкую общину.

"Пострадал 63-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. В состоянии средней тяжести его госпитализировали", – отметил он.

По информации Лысака, на Никопольщине повреждены кафе, 14 жилых домов, 8 хозяйственных сооружений, авто и 5 линий электропередач. Разбиты 40 солнечных панелей.

Обстрелы Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, вчера около 4:20 российские оккупанты во время массированного ракетного обстрела Украины попали по промышленному предприятию, повредили водный спортивный объект в Днепре.

Как сообщило МВД, возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате атаки есть пострадавшие. Также пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден водный-спортивный объект: разбиты окна, разбит фасад и внутренняя стена помещения.

На промышленном предприятии были ранены 2 человека.

Враг продолжил бить по Днепропетровщине днем. Так, трижды за день оккупационная армия накрывала Никопольщину артиллерийским огнем. Под обстрел попали Никополь и Марганецкая община. По ним враг попал 10-ю снарядами.

Погибших и пострадавших нет.

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