Российские военные во всем обвиняли украинскую сторону.

Российские оккупанты рассказывали защитникам Мариуполя, которые были в плену, что они не нужны Украине.

Об этом во время пресс-конференции бойцов полка "Азов", освобожденных из плена, заявил военный Главного управления разведки Дмитрий Усиченко.

"Мы были в социальном вакууме и слышали только то, что русские говорят. То, что мы не нужны нашей стране, нашему президенту, нашему народу, совсем никому не нужны. Что нас убьют или что-то такое произойдет", - вспоминает он.

По словам Усиченко, российские военные во всем обвиняли украинскую сторону.

"Они всегда говорили, что Украина не соблюдает договоренности - вы им не нужны, они не хотят вас менять, отмена обмена. Всегда была какая-то причина, они находили причину. Россияне всегда ищут виноватого и никогда не скажут, что они это делают. Все равно они кого-то ищут виновного, они святые, а все остальные нет", - подытожил украинский защитник.

Напомним, несколько ранее воин полка "Азов" Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня"), которого недавно освободили из российского плена, рассказал об ужасах в Мариуполе и страх оккупантов.

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