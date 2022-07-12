Медики просили не смотреть им в глаза, а оккупанты угрожали расправой за украинский язык, вспоминает боец.

Воин полка "Азов" Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня"), которого недавно освободили из российского плена, рассказал об ужасах в Мариуполе и страх оккупантов. Он стал одним из немногих бойцов, которому удалось добраться в заблокированную "Азовсталь" на вертолетах.

Об этом сообщает ССО Азов.

"Вишня" попал на "Азовсталь" на вертолете, хотя русские сбивали почти все украинские "птички", которые пытались прорваться на завод.

Уже через полтора часа боев Дмитрий получил ранения, но вернулся к боевым задачам после короткого лечения в полевом госпитале. Потом его ранили во второй раз.

"Вишня" вспоминает, что морально готовился к ужасной ситуации в Мариуполе, но даже не мог предвидеть такого ужаса. Воин осознавал, что вылет на "Азовсталь" - "билет в один конец".

Дмитрий рассказал, что по улицам города бродили контуженные дети в поисках воды, молодые мамы с детьми играли на площадке рядом с трупами, которые никто не забирал.

"Первое, что я увидел (в Мариуполе. - Ред.) - труп на лавочке, который никто не забирал. Рядом гуляла мама с коляской возле этого трупа, рядом дети играли в футбол, а дальше тоже лежали трупы. Они смеялись и будто не замечали трупов", – вспоминает боец.

В то же время сами оккупанты боялись даже разоруженных "азовцев".

"Медички говорили: "Не смотри нам в глаза". Я говорю: "Чего это?" Пожалуйста, не смотри мне в глаза, смотри в низ куда-то". Они боялись "Азов", – отмечает защитник Мариуполя.

При этом россияне признали профессионализм полка. По словам Дмитрия, во время сдачи в плен, оккупанты говорили: "ребята, вы ох*ренно воюете". Однако захватчиков изрядно раздражал украинский язык, который они называли "телячьим". За общение на украинском угрожали физическим наказанием.

"Говорит (оккупант - УНИАН) мне: "ты ох**в на своем телячьем языке ко мне говорить". Я отвечаю: "ну да". Угрожали, говорили, что битой будут бить", - вспомнил "Вишня".

Напомним, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

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