Радары оккупантов не способны обнаруживать и нацеливаться на снаряды GMLRS.

ПВО российских оккупантов бессильна против снарядов HIMARS, которые запускают ВСУ.

К таким выводам пришёл итальянский военный эксперт Томас Тейнер, анализируя первые секунды видео удара по Антоновскому мосту.

По его словам, операторы ПВО оккупантов выпустили ракеты в воздух по заранее заданному курсу, запрограммировав временный детонатор. Это доказывает, что радары оккупантов не способны обнаруживать и нацеливаться на снаряды GMLRS.

Также операторы российской ПВО запускают ракеты в воздух к западу и от моста. Это, по мнению Тейнера, свидетельствует, что они не знают фактического профиля полёта снаряда GMLRS.

"Стрелять боеприпасами с запрограммированным временем подрыва в воздух и надеяться, что шрапнель попадёт во вражеский объект в воздухе - это технология начала Второй мировой войны. Но это то, что сейчас делает российская армия клоунов со своими дорогими ракетами", - заключает Тейнер.

Напомним, в Генштабе показали, как проходят учения ВСУ в Великобритании.

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