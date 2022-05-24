На Запорожском направлении противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области и Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Запорожской ОВА Ивана Арефьева.

"На Запорожском направлении противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии соприкосновения и воздушную разведку с применением БпЛА. Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области. Имеем информацию о том, что на Херсонщине и Запорожье создаются 19 "комендатур" захватчиков", - отметил он.

Также россияне продолжают обстреливать мирную инфраструктуру Запорожской области.

"Так, 18 мая, российские военные нанесли удар по поселку Новояковлевка Комишуватской общины. В результате атаки есть поврежденные и разрушенные дома, среди которых - детский сад. Один человек погиб. Вражескими обстрелами повреждено старинное меннонитское поместье-исторический дом менонита Йохана Янцена, построенное в 70-е годы XIX века. Это одно из красивейших зданий Орехова, где в наше время работал Ореховский городской совет. Из - за российской атаки в имении повреждены окна, разбиты входные двери, стены и старинная лепнина посечена обломками, а часть крыши и второго этажа совсем разрушены", - сообщил он.

Напомним, что оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области. Среди них: историко-архитектурный заповедник "Усадьба Попова", мемориальная стела участникам АТО в Энергодаре, железнодорожный вокзал "Запорожье-2", бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе, дом культуры в селе Малая Токмачка, санаторный комплекс на Хортице, а из Мелитопольского краеведческого музея похищены ценные коллекции.

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