Отмечается, что морально-психологическое состояние оккупантов "ухудшается ежесуточно".

В оперативном командовании "Юг"сообщили об уничтожении 23 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook.

"В течение уже далеко не первых суток противник ведет боевые действия на занятых рубежах на границе оккупированных им территорий Николаевщины и Херсонщины. Продвижения вперед враг не имеет, морально-психологическое состояние оккупантов ухудшается ежесуточно", - отметили в Командовании.

Отмечается, что прячась за артиллерийско-минометными обстрелами позиций украинских войск и мирного населения, оккупанты "строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления".

В ОК "Юг" добавили, что в первой половине дня "дерзким отчаянным с вертолетов Ми-24 удалось нанести удар по нашим позициям", однако потерь нет.

"А вот вражины, потеряв шанс на успешную воздушную разведку, не досчитались 23 рашистов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили командный пункт россиян из оружия НАТО.

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