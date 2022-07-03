Городской голова Славянска добавил, что в результате обстрелов в городе вспыхнуло до 15 пожаров.

Российские захватчики совершили массированный обстрел Славянска из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела есть много убитых и раненых.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Массированный обстрел Славянска из РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе - подчеркнул Лях.

Городской голова Славянска добавил, что в результате обстрелов в городе вспыхнуло до 15 пожаров.

Ситуация на Донетчине

Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под контролем Украины сейчас находится около 45% области. К 24 февраля эта цифра составляла две трети.

С начала полномасштабного наступления количество населения, проживающего в Донецкой области, сократилось почти в пять раз. По его подсчетам, сейчас на свободной территории Донетчины остается около 340 тысяч гражданских.

В то же время, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты собираются 11 сентября провести "референдум" по аннексии Донецкой области.

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