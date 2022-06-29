Жители Мелитополя отказываются брать паспорта.

С целью подготовки к псевдо референдуму в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях.

Об этом пишет "Центр национального сопротивления".

"Жители Мелитополя отказываются брать паспорта. Поэтому россияне просто поставили перед фактом – пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия не позволяют развернуть масштабную паспортизацию", - говорится в сообщении.

Захватчики планируют превратить регион в Таврическую губернию в составе РФ. Поэтому придумали новые номерные знаки на авто-вместо "UA" заставляют, угрожая штрафом, крепить на машины "TVR".

Ранее сообщалось, что в Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Также на Херсонщине оккупанты принудительно выдают паспорта заключенным в местной колонии.

Вас также могут заинтересовать новости: