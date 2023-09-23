По всей линии фронта за сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Оккупанты за прошедшие сутки совершили 12 неудачных попыток вытеснить ВСУ с позиций возле Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Произошло в общей сложности более 30 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в частности в сообщении.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Работиного и Ивового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций", - отмечает Генштаб.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Ситуация на фронте: последние события

В сентябре украинские военные взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка вблизи Бахмута. Британская разведка объясняла, что этот тактический успех приблизил защитников Украины к одному из основных путей снабжения врага. В частности, россияне удерживают железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещиевкой и дорогой Т 05-13.

Враг не оставляет попыток вернуть утраченные позиции в освобожденных населенных пунктах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами анонсировал освобождение Бахмута в Донецкой области и еще двух ключевых украинских города от российской оккупации.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал операцию по деоккупации Бахмута. Он отметил, что после возвращения под контроль Клещиевки под Бахмутом, с которой открывается вид на местность, украинские силы сконцентрируются на перекрывании всех путей снабжения оккупантов на этом направлении.

По его словам, следующий шаг - перекрытие всех путей снабжения, которые идут на Бахмут. Юсов добавил, что практически эта операция, очень похожа на операцию россиян, когда они брали Бахмут, а с той лишь разницей, что они вели лобовые атаки, которые привели к очень большим потерям в живой силе, а Украина не будем этого делать.

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