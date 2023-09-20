Россияне удерживают железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещиевкой и дорогой Т 05-13.

Российские оккупанты пока контролируют железную дорогу возле Клещиевки, но их оборона в Бахмуте ослаблена. В свою очередь ВСУ подходят к дороге, по которой осуществляется снабжение в Бахмут с юга.

Об этом речь идет в свежем обзоре британской разведки. Аналитики британской разведки отметили, что недавняя передислокация российских Воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область ослабила российскую оборону в этом районе.

Аналитики напомнили, что ВСУ 15 сентября взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут, и этот тактический успех приблизил их к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения у оккупантов. Но россияне удерживают железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещиевкой и дорогой Т 05-13, создавая препятствие, которое легко оборонять.

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Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты пытались атаковать на нескольких направлениях фронта. За минувшие сутки произошло 24 боевых столкновения. А в институте по изучению войны сообщили, что российская пропаганда заявила о контратаках оккупантов вблизи Курдюмовки и Клещиевки, где, они якобы закрепились. Однако ISW не увидел визуального подтверждения того, что российские войска сохраняют позиции в Клищиевке.

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