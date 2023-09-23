Украинские силы должны перекрыть все пути снабжения, которые идут на Бахмут, говорит глава разведки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал освобождение Бахмута в Донецкой области и еще ряда населенных пунктов. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл планы Украины по деоккупации населенного пункта.

В интервью The Warzone он отметил, что после возвращения под контроль Клещиевки под Бахмутом, с которой открывается вид на местность, украинские силы сконцентрируются на перекрывании всех путей снабжения оккупантов на этом направлении.

"Следующий шаг – перекрыть все пути поставок, которые идут на Бахмут. Практически операция, что мы ведем, очень похожа на операцию россиян, когда они брали Бахмут. С той лишь разницей, что они все-таки вели те лобовые атаки на город, которые привели к очень большим потерям в живой силе. Мы не будем этого делать. Мы постараемся окружить город, и только после того, как он будет охвачен, мы заедем в него", – сказал Буданов.

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Глава военной разведки подтвердил, что операция в Бахмуте направлена на то, чтобы сдержать российские силы и не дать им усилить Бердянское и Мелитопольское направления.

"Конечно, и это дало результат, которого мы хотели. Например, недавно россияне передислоцировали свой единственный резерв – 25-ю армию, которая недавно была создана и создание которой еще не завершили. Сейчас его передислоцировали примерно к северу от Бахмута, и именно там его планируют похоронить. Это около 15 тысяч человек. Это не так много. И кроме этого, угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные силы в район Бахмута, что, конечно, истощает их ресурсы с других направлений, таких как юг", – добавил он.

Бахмутское направление - какая ситуация на фронте

В этом месяце украинские силы взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка вблизи Бахмута. Британская разведка объясняла, что этот тактический успех приблизил защитников Украины к одному из основных путей снабжения врага.

Сейчас силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и дают отпор врагу, который стремится вернуть утраченное положение в освобожденных населенных пунктах.

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