Военные подтвердили, что Волчье и Прогресс находятся под вражеской оккупацией.

Российские войска захватили два прифронтовых села на востоке Донецкой области Украины.

Как сообщает Associated Press, об этом заявил в понедельник сержант старший сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Чаус. Это произошло после непрерывных штурмов, которые являются частью попытки Кремля преодолеть украинскую оборону.

"Они непрерывно давили, чтобы захватить Волчье и Прогресс. Они направили большое количество войск, которые ранее не использовались", - сказал Чаус. Видео дня

Министерство обороны России в последние дни заявило, что взяло под контроль села, но украинский Генштаб официально не прокомментировал это.Эти села расположены примерно в 30 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Натиск России, подпитываемый большим преимуществом в солдатах и оружии, неоднократно заставлял украинцев отступать с оборонительных позиций, чтобы избежать окружения или убийства.

Заместитель командира батальона 47-й бригады Александр Ширшин подтвердил факт захвата сел. Он обвинил в неудачах плохую подготовку войск, низкие способности офицеров, мотивацию и недостаточное вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье назвал ситуацию в Донецкой области "чрезвычайно сложной".

Российская стратегия изнурительной войны, когда мощные планирующие бомбы разрушают украинскую оборону перед тем, как в бой идет пехота, принесла дополнительные преимущества для Кремля.

Украина значительно уступает вооружением армии России на линии фронта протяженностью примерно 1000 километров. Российские войска также усиливают свою недельную операцию, чтобы прорвать украинскую оборону вокруг Покровска. За сутки Россия совершила там 52 атаки, что почти вдвое превышает ежедневное количество за последние недели.

Тем временем Украина заявила, что ее войска нанесли удары по Курской области. Сработала противовоздушная оборона России, взрывы произошли по меньшей мере возле четырех подстанций. После нападения в Поныровском, Солнцевском и Курском районах Курской области произошли отключения электроэнергии.

Нападения совершили Центр специальных операций СБУ, а также другие подразделения Сил обороны.

"Эти объекты, среди прочего, обеспечивают функционирование российской железной дороги, которая перевозит вооружение и военную технику для поддержки своей оккупационной армии", - говорится в сообщении Генштаба.

Министерство обороны России заявило, что беспилотники были "перехвачены и уничтожены" в регионах, граничащих с Украиной, а также в Ленинградской области примерно в 700 километрах к северу от украинской границы. Отмечается, что якобы обломками дронов повреждены электростанция, мост и линия электропередач.

"Украина применила высокие технологии в своей кампании все более амбициозных ударов беспилотников глубоко в России, направленных на критическую инфраструктуру, пытаясь сделать войну дороже для Москвы и помешать ее военной машине", - отмечает издание.

Война в Украине: важные новости

На Покровском направлении сохраняется очень сложная ситуация. Враг постоянно атакует позиции Сил обороны Украины. Противник преобладает в живой силе в соотношении 10:1. Об этом сказал старший офицер реактивной артиллерийской батареи 47 ОМБР Роман Бугаев. По его словам, то, что происходит на том участке фронта, это "огромное нашествие".

В то же время в ОТГ "Харьков" заявили, что россияне на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Кроме этого, в районе Сотницкого Казачка оккупанты усиливают посты боевого охранения на собственной территории.

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