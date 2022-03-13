Фосфорные боеприпасы приводят к сокрушительным последствиям.

В Попасной Луганской области российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил в социальной сети Facebook.

Он отметил, что фосфорные боеприпасы приводят к сокрушительным и разрушительным последствиям.

"Это то, что фашисты называли "Brennende Zwiebel". Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - подчеркнул Белошицкий.

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказывал, что ведутся бои на окраинах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, постоянно обстреливают Попасную и Горскую громаду.

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