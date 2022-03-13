Россия бомбит Попасную / фото со страницы Алексея Белошицкого в Facebook
В Попасной Луганской области российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы.
Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил в социальной сети Facebook.
Он отметил, что фосфорные боеприпасы приводят к сокрушительным и разрушительным последствиям.
"Это то, что фашисты называли "Brennende Zwiebel". Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - подчеркнул Белошицкий.
Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказывал, что ведутся бои на окраинах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, постоянно обстреливают Попасную и Горскую громаду.