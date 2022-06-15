Также пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

Российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка. С целью противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь", - говорится в сообщении.

Напомним, что на границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. Их передвижение зафиксировал Генштаб ВСУ.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в Мелитополе опозорились, пытаясь изобразить поддержку российского режима в городе. Это произошло 12 июня, в так называемый "день России".

Как сообщал УНИАН, 8 июня Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками Запорожской области, заявила о начале в городе подготовки до референдума о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

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