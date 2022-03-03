По словам очевидцев, оккупанты расстреляли Прилипко во дворе его дома.

Известный украинский политолог и сооснователь "Украинского института будущего" Юрий Романенко со ссылкой на очевидцев рассказал, что российские оккупанты прорвались в дом главы Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко.

"Русские оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Об этом мне сообщили очевидцы. По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по варшавке. Бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей", - написал он в Facebook.

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