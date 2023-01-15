В течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Российские захватчики за текущие сутки совершили восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется", - говорится в сводке.

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"В течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Кроме того, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Как отметили в Генштабе, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

При этом минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратьевка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополи на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшаная Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка на Луганщине.

Также на Бахмутском направлении обстреляны позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Вместе с тем, на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

Также на Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригороды.

Война в Украине: данные за 14 января

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли три авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины.

Враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские оккупанты осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.

"26 ракет уничтожили наши защитники", - уточнили в Генштабе.

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