Победа в этой битве не принесет перелома в войне, а поражение не станет концом и поражением во всей войне.

Россиянам очень важно захватить Северодонецк, поскольку им нужна вся Луганская область как определенный результат военных действий.

Так военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде прокомментировал в интервью "Новому времени" значение битвы за Северодонецк.

По его словам, с начала войны политические цели России преобладали над военными.

"Им очень важно захватить Северодонецк, поскольку им нужна вся Луганская область как некий результат военных действий", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что победа в этой битве не принесет перелома в войне, а поражение не станет концом и поражением во всей войне.

"В целом важно соотносить то, что сейчас происходит на Донбассе, со всем объемом российско-украинской войны. У вас классическая долгая война третьего поколения, похожая на Вторую мировую войну, когда, как вы помните, одни и те же города могли несколько раз переходить из одних рук в другие", — считает Рустамзаде.

Эксперт добавил, что пока ни одна из поставленных российским руководством целей не была достигнута и, видимо, уже не будет достигнута на этом этапе.

Как сообщал УНИАН, российские войска во время ожесточенных боев зашли в Северодонецк 30 мая и по состоянию на 1 июня заняли 70% города. В Северодонецке не прекращаются ожесточенные уличные бои.

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