Взрыв в гостинице "Донбасс Палас" используют как повод для репрессий.

В оккупированном Донецке враг усилил "контрдиверсионные меры". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечается, что взрыв в отеле "Донбасс Палас" российские оккупанты используют для усиления давления на украинцев во временно захваченном городе.

"Россияне якобы ищут информаторов и увеличили количество блокпостов в городе, и усилили патрулирование. Особое внимание уделяют владельцам украинских паспортов, которые отказались получать российское гражданство", - сказано в сообщении.

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В ЦНС считают, что главной целью "театрализованного действа" является не поиски информаторов, а просто в очередной раз иметь повод для репрессии украинцев и последующей принудительной паспортизации.

Отмечается, что каждый причастный к давлению на украинцев понесет ответственность за свои преступления против нашего народа.

Новогодний удар по Донецку

Как сообщал УНИАН, в ночь с 31 декабря на 1 января произошел обстрел Донецка. В новогоднюю ночь прилетело в гостиницу "Донбасс Палас", где собралась так называемая "элита" оккупантов с московскими гостями. По разным сообщениям, попадание в отель произошло, когда оккупанты слушали новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко и российские телеграм-каналы сообщали, что было шесть "прилетов" по отелю "Донбасс Палас".

Речь шла о четырех погибших и 13 раненых.

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