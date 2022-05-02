Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

Ежедневно появляется все больше свидетельств террора мирных украинцев от рук рашистской орды. Так, в частности, оккупанты принудительно вывозят жителей города Купянск в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

"29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты российской федерации мучили, а потом жестоко убили. Жертв пытали длительный промежуток времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо", - говорится в сообщении.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыли глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным полиции оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Всего на территории Киевщины следователями осмотрено 1202 тела гражданских лиц, которые были убиты российскими оккупантами.

"Российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию. Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья. В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали бердянцы, чтобы поселить туда коллаборационистов и лиц, которые приехали из так называемой "ДНР" и согласились работать в городском совете", - отмечают в Офисе.

В Мелитопольском районе, который во временной оккупации русских, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у тех, кто отказывается, зерно отбирают силой, под дулами автоматов.

"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечает омбудсман Людмила Денисова.

"Уполномоченный обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений рф прав человека в Украине. А также призывает международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором рф", - отмечают в Офисе.

Напомним, в сети показали последствия российской оккупации в освобожденной Русской Лозовой на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: