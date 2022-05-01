Село два месяца находилось под оккупацией российских войск.

Дергачевский городской совет обнародовал фотографии с последствиями разрушений в освобожденном селе Русская Лозовая на Харьковщине, которое два месяца находилось под российской оккупацией.

На снимках, опубликованных горсоветом - обстрелян автомобиль, повреждена церковь, разбит киоск, разрушены частные дома и многоэтажки.

"Вашему вниманию последствия некоторых разрушений в освобожденной Вооруженными силами Украины Русской Лозовой", - прокомментировали фото.

Напомним, 29 апреля украинские военные взяли под контроль село Русская Лозовая Харьковского района, которое было временно оккупированным с начала вторжения России в Украину.

Из освобожденной от оккупантов Русской Лозовой эвакуировали более 600 человек. Два месяца они провели на захваченной территории без света и помощи.

Харьковский городской голова Игорь Терехов надеется, что за деоккупацию села Русская Лозовая обстрелов жилых районов областного центра станет меньше, ведь россияне обстреливали Харьков именно оттуда.

За последние дни украинская армия выбивает российских оккупантов с северных окраин Харькова, освобождая населенные пункты, которые российские захватчики использовали для обстрелов областного центра.

Сейчас кроме Русской Лозовой за последние дни освободили также Кутузовку и Момотово.

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