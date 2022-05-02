Такие решения должны принимать правительства тех стран, где эти активы заморожены.

Замороженные активы Российской Федерации не поступят в Украину в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

По его словам, решения по замороженным активам принимают правительства тех стран, где эти активы заморожены.

"Сказать, что эти средства поступят в Украину в ближайшем будущем, я пока не могу. Я знаю, что подобная работа ведется в Канаде и США. В Европе с этим несколько сложнее, но я уверен, что они также присоединятся к этому процессу как можно скорее", - отметил Марченко.

Напомним, что Киев ведет переговоры с США об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в Сенате США предлагает использовать средства, украденные российскими олигархами, для оплаты поставок оружия ВСУ.