Враг наносит системное огневое воздействие по позициям ВСУ, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и прилегающих общинах.

Оккупационные войска России стягивают резервную живую силу и технику на направление продвижения Вооруженных Сил Украины на юге. В частности, для усиления своих позиций они подтянули около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.

Об этом сообщают в ОК "Юг" в Facebook.

Силы обороны Украины продолжают активные действия, а российские захватчики ведут оборону и пытаются удержать занятые рубежи.

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"Враг наносит системное огневое воздействие по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и прилегающих общинах. Тыловые районы продолжает атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе", - указывается в сообщении.

Отмечается, что для препятствования продвижению украинских защитников оккупанты минируют местность.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские военные прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

На днях в ВСУ заявили, что среди военных Воздушнодесантных войск РФ в Херсонской области распространяются и усиливаются довольно панические настроения относительно ситуации на фронте.

По состоянию на 9 октября с начала активных действий ВСУ освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении.

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