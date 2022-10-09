Украинская артиллерия ликвидировала 3 танка противника.

Подразделениями морской пехоты ВМС ВСУ за прошедшие сутки уничтожены десятки захватчиков.

Об этом сообщило командование ВМС ВСУ.

"8 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 31 захватчика и миномет", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено 20 человек живой силы, 3 танка и 3 единицы автомобильной техники. Окончательные потери врага уточняются.

Контрнаступление ВСУ 2022 и потери оккупантов - важные новости

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. Уже деоккупирована почти вся Харьковская область.

6 октября бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов поделился, что на Херсонщине с 1 числа наши бойцы освободили 29 населенных пунктов.

Также ряд населенных пунктов освобождены в Донецкой и Луганской областях. В частности, от противников зачищен Лиман.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 октября на нашей земле ликвидировали около 62 500 противников и, в частности, 2 486 танков.

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