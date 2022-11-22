Колонна техники, которая двигалась в сторону Розовки, свернула с трассы в направлении заповедника.

Российские оккупанты планируют обустроить фортификационные сооружения и линию обороны на территории заповедника "Каменные могилы" в Донецкой области, куда была отведена часть вражеских войск и техники.

Как сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, колонна военной техники, которая двигалась в направлении Розовки, свернула с трассы преед селом Кальчиновка в сторону заповедника.

"В результате отслеживания движения колонны военной техники и пока живой силы оккупантов в направлении Никольское-Розовка в количестве около 350 единиц, установлено что колонна до Розовки не дошла. Перед селом Кальчиновка колонна двинулась с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также установлен шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию. Это может указывать на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который удобно находится на удалении от населенных пунктов", – заявил Андрющенко.

Видео дня

Советник мэра подчеркнул, что в случае проведения захватчиками таких действий, это может привести к уничтожению еще одного естественно-исторического памятника Украины.

"Считаем, что подобное варварство в случае подтверждения должно быть освещено и попасть в перечень военных преступлений России. Поэтому обращаемся к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника "Каменные могилы", – отметил советник мэра.

Ситуация в Донецкой области

22 ноября 2022 года российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, в результате обстрела ранены два человека. По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко в Часовом Яре два прилета зафиксированы в микрорайоне Восточный, там повреждены 4 дома.

Кроме того, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

Ранее сообщалось, что полицейские попали под российский обстрел когда проводили эвакуацию гражданских в Бахмуте. По данным правоохранителей, в последние дни оккупанты непрерывно атакуют Бахмут.

Сейчас в Донецкой области остается 500 538 человек, однако полностью безопасных мест сейчас на Донетчине нет.

Вас также могут заинтересовать новости: