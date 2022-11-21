По информации полицейских, в последние дни враг непрерывно атакует город.

Полицейские проводили эвакуацию гражданских в Бахмуте, когда вдруг начался российский обстрел.

Отца и дочь они забрали с улицы, по которой проходит линия фронта, сообщается на странице ГУНП в Донецкой области.

"Мужчина был ранен и нуждался в медицинской помощи. Расстояние до эвакуационного авто преодолевали бегом, потому что над головой появились российские БПЛА и начался обстрел жилого сектора", - рассказали в полиции.

Мужчину, его дочь, пса и других жителей опасного района удалось спасти. Всех доставили в Покровскую общину, а дальше - эвакуационным поездом в более безопасные регионы.

По данным правоохранителей, в последние дни оккупанты непрерывно атакуют Бахмут. Сейчас в области остается 500 538 человек, однако полностью безопасных мест сейчас на Донетчине нет.

Ситуация в Донецкой области

Как ранее сообщал УНИАН, в Донецкой области идут ожесточенные бои, и противник ежедневно несет огромные потери.

Только за прошедшие сутки атаки оккупантов были около 10 населенных пунктов в Донецкой области.

По оценкам аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кремневую.

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