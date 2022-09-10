Морально-психологическое состояние российских войск настолько подорвано, что на тыловых позициях появляются "кадыровцы", которых могут использовать как заградительные отряды.

Оккупанты перебросили на южный участок фронта "пенсионный фонд ДНР" - мужчин в возрасте 55-60 лет, которые никогда не воевали.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"На самом деле действительно перебрасывается и закрепляется туда все абсолютно, что подпадает под мобилизационную руку рашистской власти. Они пытаются стянуть туда те резервы, которые могут найти. В частности, и "пенсионный фонд ДНР" – это личный состав в возрасте 55-60 лет, которые никогда не держали оружие в руках до этого и были просто согнаны в добровольческие батальоны, как они их называют... И в таких подразделениях часто поднимаются бунты на местном уровне, и они (россияне - УНИАН) пытаются их отодвинуть от передовой линии, потому что это абсолютно ненадежная сила, то есть морально расшатанный личный состав", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Она добавила, что морально-психологическое состояние оккупантов настолько подорвано, что на тыловых позициях появляются "кадыровцы", которых могут использовать, как заградотряды.

"Об элитных подразделениях уже почти речь не идет. Поскольку даже за последние две недели, пока мы начали активные действия, мы можем видеть в наших сводках уничтожение командных пунктов именно элитных подразделений - это десантно-штурмовые полки, парашютно-десантные полки, дивизии те, которые уже потеряли свое руководство. И переформатирование в таких динамичных условиях, которые мы им создаем, для них очень проблематично. Поэтому морально-психологическое состояние подразделений очень подорвано, именно благодаря этому, как мы видим, и появляются уже на тыловых их позициях "кадыровцы", они, в частности, не используются обычно на передовой, но могут быть вроде заградотрядов - сдерживать тех, кто намерен бежать с поля боя", - отметила Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, по данным в ОК "Пивдень", 9 сентября в южных областях ВСУ уничтожили 75 российских оккупантов, склад боеприпасов и паромную переправу.

Для усиления российской группировки на захваченных территориях Херсонской области прибыло подразделение "кадыровцев" численностью до 1,3 тыс. лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: