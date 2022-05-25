Цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте.

В Мариуполе российские оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. В помещении Метро", — написал он.

По его словам, "цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте".

Ситуация в Мариуполе:

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию независимой Украины.

Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.

Город стерт с лица земли.

Установить окончательное количество жертв российской агрессии невозможно, так как оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий и уничтожают тела погибших.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев насильно вывозят в самые отдаленные уголки РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

23 мая 2022 года из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли более 250 человек, 30 из них – дети.

24 мая оккупанты привезли в Мариуполь автотелевизоры для пропаганды.

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