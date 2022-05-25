В Мариуполе российские оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. В помещении Метро", — написал он.
По его словам, "цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте".
Ситуация в Мариуполе:
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию независимой Украины.
Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.
Город стерт с лица земли.
Установить окончательное количество жертв российской агрессии невозможно, так как оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий и уничтожают тела погибших.
Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев насильно вывозят в самые отдаленные уголки РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.
23 мая 2022 года из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли более 250 человек, 30 из них – дети.
24 мая оккупанты привезли в Мариуполь автотелевизоры для пропаганды.
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