Во время авиаудара по драматическому театру в Мариуполе погибли по меньшей мере 300 человек, однако в РФ утверждают лишь о 12 погибших.

Россия снова хочет скрыть свои военные преступления, оккупанты пытаются скрыть количество жертв в мариупольском Драмтеатре, куда 16 марта они сбросили бомбу. Рашисты не привлекают жителей города к разбору завалов.

Об этом в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что уже становится понятным, почему мариупольцев не привлекают к разборам завалов Драматического театра и роддома. Оккупанты не хотят, чтобы местные видели реальное количество жертв.

МЧС так называемой самопровозглашенной "ДНР" ссылается на отчеты МЧС РФ и сообщает, что в Драмтеатре якобы погибло всего 12 человек.

"Даже по минимальному сценарию там погибло более 300. Где делись тела других - мы тоже понимаем. Скрыты под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Ярость. Просто ярость", - добавил Андрющенко.

Рашисты сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе: что известно

16 марта российские войска сбросили бомбу на здание Драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за длительного обстрела долгое время не было информации о пострадавших.

По состоянию на 25 марта стало известно, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек. Жительница Мариуполя, которая пережила бомбардировку Драмтеатра и шла пешком до Бердянска, рассказала, что во время трагедии она потеряла бабушку и собак.

Сейчас примерное количество жертв бомбардировки театра установить невозможно. Оккупанты уже проводят его "зачистку" от тел мирных жителей.

По информации Associated Press, в результате авиаудара рашистов по Драмтеатру погибли 600 человек.