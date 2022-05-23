Жителей города вывезли в так называемый "фильтрационный лагерь" в селе Безыменное.

За сутки российские захватчики вывезли из Мариуполя в так называемый "фильтрационный лагерь" в селе Безыменное еще 257 человек для дальнейшей депортации в Россию.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в с. Безыменное депортировано 257 человек, в том числе 30 детей", – сообщил Андрющенко.

При этом, по его словам, из Никольского и Безыменного депортации не зафиксировано из-за выходного дня в так называемых "фильтрационных пунктах".

Депортация мариупольцев: что известно

Город Мариуполь оказался под усиленным огнем российских захватчиков еще с первых дней полномасштабного вторжения.

По официальным данным Украины, россияне убили десятки тысяч мариупольцев. Установить окончательное количество жертв российской агрессии невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев насильно вывозят в самые отдаленные уголки РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

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