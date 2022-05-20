Российские экипажи дальних бомбардировщиков отрабатывали условные пуски ракет из воздушного пространства северной части Крыма.

Российские оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по территории Украины.

Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по территории нашего государства. Как стало известно нашей разведке, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Житомирская область готовится к возможному нападению с территории Беларуси. А сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин.

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