Каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов и выпускают в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки.

Как Залужный сообщил в Telegram, сегодня он по приглашению председателя Военного комитета НАТО адмирала Королевского военно-морского флота Роба Бауэра принял участие в заседании Военного комитета НАТО.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы платят очень высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис по безопасности со времен Второй мировой войны.

"Война с 2014-го года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба были для нас наукой. Мы осознавали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней", - отметил он.

По словам Залужного, было понятно, что именно первый месяц будет переломным.

Украине удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захвата города Киева.

"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - добавил он.

По мнению главнокомандующего, со времен Второй мировой войны методы нацистов не изменились - это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийства мирных людей, это гуманитарная катастрофа, невозможность поставки гуманитарных грузов.

Он подчеркнул, что противник прекрасно понимал и понимает, что он творит, это подтверждают и перехваты разговоров российского военного командования.

"Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточного оружия в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, которые составляют основу Черноморского флота РФ. Но русские поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", - считает главнокомандующий.

Залужный отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

Как сообщал УНИАН, Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

Вас также могут заинтересовать новости: