Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов и выпускают в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки.
Как Залужный сообщил в Telegram, сегодня он по приглашению председателя Военного комитета НАТО адмирала Королевского военно-морского флота Роба Бауэра принял участие в заседании Военного комитета НАТО.
Главнокомандующий подчеркнул, что украинцы платят очень высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис по безопасности со времен Второй мировой войны.
"Война с 2014-го года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба были для нас наукой. Мы осознавали, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовились к ней", - отметил он.
По словам Залужного, было понятно, что именно первый месяц будет переломным.
Украине удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захвата города Киева.
"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - добавил он.
По мнению главнокомандующего, со времен Второй мировой войны методы нацистов не изменились - это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийства мирных людей, это гуманитарная катастрофа, невозможность поставки гуманитарных грузов.
Он подчеркнул, что противник прекрасно понимал и понимает, что он творит, это подтверждают и перехваты разговоров российского военного командования.
"Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточного оружия в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, которые составляют основу Черноморского флота РФ. Но русские поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", - считает главнокомандующий.
Залужный отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.
Как сообщал УНИАН, Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.