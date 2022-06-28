Оккупационные администрации получили указания подготовить места для проведения и соответствующие комиссии.

Российские оккупанты собираются 11 сентября провести "референдум" по аннексии Донецкой области.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Референдум об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь", - заявил он.

Как сообщалось, оккупанты в Запорожской и херсонских областях 11 сентября планируют провести "референдумы" по созданию квазиреспублик.

11 сентября в РФ - "единый день голосования". В этот день в России будут проходить выборы губернаторов и депутатов местных органов самоуправления.

Ранее стало известно, что оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.

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