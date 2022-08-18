В результате обстрелов погибли два человека.

В результате вражеских ночных обстрелов в Краснограде на Харьковщине погибло два человека.

Об этом в своем Telegram сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"В городе Красноград было разрушено 3 жилых дома и 12 зданий повреждено. По предварительным данным в результате обстрелов погибли 2 человека. 3 человека, из них 1 ребенка удалось спасти. Пожара не было", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 августа под утро российские захватчики нанесли минимум 5 ракетных ударов по Харькову. Согласно последним данным, в результате утренних ракетных ударов по Харькову, погиб один человек и восемнадцать получили ранения.

Вчера, 17 августа, оккупанты также обстреляли Харьков. Удар пришелся на общежитие. Сообщалось о 7 погибших.

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