В результате обстрелов повреждено здание администрации Казачелопанского округа, хозяйственные постройки и магазины.

Оккупанты ударили по Казачьей Лопане и еще двух населенных пунктах Харьковщины, в результате чего одно гражданское лицо погибло, шестеро ранены. Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

За информацией начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, российские террористы обстреляли казачью Лопань из танков. Это произошло около полудня. Он информирует, что уже известно о трех раненых.

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"Оккупанты совершили хаотичный обстрел гражданской инфраструктуры в центре поселка, где в это время находилось много гражданских. К сожалению, 50 – летний мужчина погиб на месте, еще трое мужчин получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, еще один – работник администрации Казачелопанского округа - в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает", - написал он.

По информации Задоренко, в результате обстрелов повреждено здание администрации Казачелопанского округа, хозяйственные постройки и магазины.

Он призвал всех жителей Казачьей Лопани и окрестных населенных пунктов по возможности уехать оттуда для сохранения собственных жизней.

Также Оккупанты обстреляли село подолы Купянского района. В результате пострадали мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

Кроме того, сообщает ОВА, утром в Изюме в больницу с минно-взрывной травмой поступила 42-летняя женщина. Она получила ранения во время обстрела около 01:00. Также был поврежден дом потерпевшей.

Атаки РФ на Украину - детали

Около 2:00 ночи российские террористические войска нанесли ракетный удар по Степному Запорожской области, в результате чего поврежден ряд жилых домов, два - уничтожены дотла. Два человека погибли - 77 - летний мужчина и 70-летняя женщина, одна ранена - женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение.

Также враг ночью применил против Одесской области 8 "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед", трижды атаковав город. Все три атаки силы противовоздушной обороны отбили.

В результате падения обломков сбитых ракет было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Там возникли пожары. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета.

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