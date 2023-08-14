В ОП призывают не игнорировать тревогу.

Вечером в воскресенье, 13 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

На карте тревог "покраснели" Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины предупреждали, что на восточном и юго-восточном направлениях наблюдается активность российской тактической авиации, поэтому существует угроза применения авиационного вооружения.

Впоследствии они заявили, что в акватории Азовского моря зафиксирован российский бомбардировщик Ту-22М3. "Существует угроза применения крылатых ракет", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 01:35: Отбой угрозы применения баллистики для восточных и северных регионов, говорят в Воздушных силах.

Обновлено в 01:25: В Киеве угроза применения баллистического вооружения, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено в 01:20: В Одессе раздались звуки взрывов. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что идет боевая работа противовоздушной обороны и других подразделений.

Обновлено в 01:15: Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу. "ПВО работает, работу не снимайте", - добавил он.

Обновлено в 01:12: "Shahed" в направлении Одессы. Срочно в укрытие!"- предупредили в Воздушных силах.

Обновлено в 01:05: Тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Воздушные силы сообщают, что в Одесской области угроза применения ударных дронов. Для восточных и северных регионов - угроза баллистики.

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