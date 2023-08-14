Также уничтожено 15 "Шахедов" и 8 ракет типа "Калибр", которыми россияне атаковали Одесскую область.

Этим утром на Бахмутском направлении украинские военные сбили вражеский вертолет, тип которого сейчас устанавливается. Кроме того, удалось уничтожить все 15 "Шахедов" и 8 ракет типа "Калибр", которыми россияне атаковали Одесскую область.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 августа враг совершил несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр".

Дроны россияне выпустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а "Калибры" - из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты). Всего противник применил 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 8 крылатых ракет "Калибр".

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"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - рассказали в ПС.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях в Одессе.

Кроме того, около 5:00 на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил был уничтожен вражеский вертолет (тип уточняется).

Ночная атака оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, враг ночью применил против Одесской области 8 " Калибров "и 15 ударных дронов"Шахед", трижды атаковав город. Все три атаки силы противовоздушной обороны отбили.

В результате падения обломков сбитых ракет было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Там возникли пожары. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета.

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