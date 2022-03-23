Враг из "Градов" обстрелял жилой массив Нивки в Киеве, есть пострадавшие.
Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Оккупанты ударили по Киеву (Нивки) из Градов. Есть пострадавшие. Изверги, что же вы делаете", - написал он.
По данным КГГА, оккупанты повредили здания в Святошинском и Шевченковском районах.
Обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажек. Пожары ликвидированы, пострадавших не обнаружено. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.
Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо людей травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.