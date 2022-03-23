В результате нападения пострадали гражданские киевляне.

Враг из "Градов" обстрелял жилой массив Нивки в Киеве, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Оккупанты ударили по Киеву (Нивки) из Градов. Есть пострадавшие. Изверги, что же вы делаете", - написал он.

По данным КГГА, оккупанты повредили здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажек. Пожары ликвидированы, пострадавших не обнаружено. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо людей травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.

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