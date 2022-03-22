Он отметил, что активность военных РФ в Киевской области остановлена.

Задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области является удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация на северо-западных окраинах Киева – в районе Бучи и Гостомеля, он сказал: "Пока они под оккупацией. Что Буча, что Гостомель. Полностью тот регион. Там пока никаких мы действий предпринять не можем. Нам надо удержать противника в его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к контрнаступательным действиям в этом направлении. Только локально [действуем]. Потенциал наращивается. Противник потенциал теряет, а мы наращиваем. Будет ли у него потенциал? От этого будет дальше [зависеть] ход боевых действий".

По словам Павлюка, Киев – "очень большая проблема для России, и они сделают все, чтобы сюда зайти".

Активность военных РФ в Киевской области остановлена, добавил он.

"Враг остановлен. Враг ищет пути, но и наши Вооруженные силы не ждут – также активно проводят ответные действия, постоянно сковывают врага, постоянно наносят поражения. Так что паритет сохраняется, и я надеюсь, что паритет будет на нашу сторону в ближайшее время", – сказал Павлюк.

"Противник ждет резервы. Мы тоже ждем. Мы проводим запрет выдвижения этих резервов. Истощаем противника, наращиваем свои силы. Если нам удастся и мы нарастим [резервы], то мы выполним те задачи, которые на нас возложены по освобождению Киевской области от оккупанта. Но Киев – очень большая проблема для России, и они сделают все, чтобы сюда зайти. А мы должны сделать наоборот", - добавил председатель ОВА.

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