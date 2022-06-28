Сейчас наиболее интенсивные сражения ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

Сейчас наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, этой ночью он провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Залужный проинформировал своих американского и британского коллег об оперативной обстановке.

По его словам, сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

"Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удары", - отметил главнокомандующий.

Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, но контролируемая.

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