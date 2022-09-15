Два стрелковых полка оккупационных войск, принимавших участие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях российских оккупантов на Слобожанском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск, принимавших участие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.

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"Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из - за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу", - говорится в сообщении.

В целом, как отметили в Генштабе, военно-политическое руководство Российской Федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.

Ранее УНИАН уже сообщал, что морпехи ВСУ уничтожили вражеские танк, две артустановки "Гвоздика" и грузовик с боеприпасами.

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