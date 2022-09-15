Также уничтожены боевая бронированная машина, две боевые машины пехоты и две гаубицы "Мста-Б".

Украинские морпехи за сутки уничтожили вражеские танк, две самоходные артустановки "Гвоздика" и грузовик с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил ВСУ.

Отмечается, что 14 сентября воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ, которые входят в состав соответствующих группировок, выполняли задачи по отпору вооруженной агрессии РФ.

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"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину, две боевые машины пехоты, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "КАМАЗ" с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что окончательные потери врага уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мелитополе прозвучали два громких взрыва.

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