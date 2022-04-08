Россияне проявили чрезвычайную жестокость против женщин и детей.

Российские военные во время пребывания на территории Киевской области насиловали местных жителей, в том числе детей.

О таких фактах сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она уточнила, что уже установлены факты совершения следующих преступлений:

Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча.

Мальчик, 11 лет, изнасилован на глазах у мамы - ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча.

Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень.

Денисова напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность!", - написала она.

Напомним, что украинцы могут прислать информацию об оккупантах, которые совершали геноцид на Киевщине. Сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле можно в чатботе "еВорог".

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