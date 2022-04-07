После освобождения Киевщины весь мир увидел геноцид, который совершали российские палачи над мирными украинцами.

Украинцы могут прислать информацию об оккупантах, которые совершали геноцид на Киевщине. Сообщить об убийцах в Буче,Ирпене, Гостомеле можно в чатботе.

Об этом сообщило в Facebook Министерство цифровой трансформации.

"После освобождения Киевщины весь мир увидел геноцид, который совершали российские палачи над мирными украинцами. Зло должно быть наказано, а жизнь каждого из этих нелюдей, которые продолжают существовать, — превратиться в ад" - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что все, кому удалось зафиксировать на фото, видео или кадрах с системы видеонаблюдения "лица русских чудовищ", учинивших геноцид в городах Киевской области, могут отправлять всю информацию в новый раздел чатботу єВорог.

В Минцифры говорят, что благодаря этой информации те, кто совершал геноцид на Киевщине, станут "известными". Оккупантов ждет "вечное клеймо на всю их семью и потомков".

Как сообщить об убийцах в чатботе єВорог - инструкция

В чатбот єВорог можно перейти с главного экрана приложения "Дия" или по ссылке https://t.me/evorog_bot;

В боте нужно авторизоваться, это делается через "Дию";

После авторизации нужно выбрать категорию "убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле";

Далее можно выбрать город и отправить всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцам напомнили, как распознать вражескую технику и сообщить о ней ВСУ.

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