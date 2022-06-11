В Криворожском районе под обстрелы попали две общины - Зеленодольска и Широковская.

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровскую область, двое раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум громадам - Зеленодольской и Широковской. Бил населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они в больнице", - написал он.

Резниченко также добавил, что повреждены дома, старостат и дом культуры. Село Большая Костромка осталось без света и газа.

Напомним, ранее в небе над Днепропетровской областью сбили беспилотник русских захватчиков.

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