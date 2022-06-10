Всего над областью было сбито 9 беспилотников врага.

В небе над Днепропетровской областью сбили беспилотник российских захватчиков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Есть сегодня и хорошие новости. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - написал Резниченко.

Как отметил глава областной военной администрации, обломки беспилотника упали в Полтавской области.

По его словам, это уже девятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации сбито 572 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам и местам скопления противника в пяти населенных пунктах Херсонщины.

Также ранее глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские захватчики сбрасывают с дронов-камикадзе бомбы на приграничные районы Украины.

Напомним, что украинские военные эффективным пуском ЗРК "ОСА" приземлили российский "Орлан-10".

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