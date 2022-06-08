В течение суток враг интенсивно обстреливал позиции украинских подразделений на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Оккупанты нанесли авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по Курахово.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск и недопущения переброски резервов Сил обороны на других направлениях противник осуществлял интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетного - по населенному пункту Курахово", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Топольного.

На Бессарабском направлении без существенных изменений, добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, на Славянском направлении Россия ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения.

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