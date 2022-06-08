В американской компании Maxar Technology показали разрушенное Рубежное и 40-метровую воронку от бомбы в Довгеньком.
Снимки сделаны 6 июня, они опубликованы в ее Twitter.
Спутник зафиксировал последствия многочисленных обстрелов войсками России Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они показали усеяны ранами" от снарядов и бомб украинские поля, разрушенные населенные пункты и засекли технику врага.
На одном из кадров – разрушенные здания в городе Рубежное Северодонецкого района Луганщины. Также спутник зафиксировал российские реактивные системы залпового огня, ориентированные на Северодонецк.
Вдоль реки Северский Донец в селе Богородичное Краматорского района Донецкой области заметно, как оккупанты обстреливали из артиллерии территорию. Другие фото показали последствия многочисленных вражеских обстрелов села Довгенькое в Изюмском районе Харьковщины.
В частности, воронки от артиллерийских снарядов возле населенного пункта и яму от бомбы диаметром в 40 метров между домов.
Ранее в Maxar Technologies опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия обстрела тяжелой артиллерией РФ Попасной на Луганщине. Кроме того, вблизи города Лиман Донецкой области зафиксирована военная техника оккупантов.