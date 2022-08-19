Россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери.

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях, чтобы прорваться в Бахмут.

Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, русские сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет проводиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

"Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что "едут по делам в Луганск", но не вернулись до сих пор", - заявил Гайдай.

Он сообщил, что когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей Луганской области.

"На днях выдали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНВ", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел - иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери", - добавил глава ЭВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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