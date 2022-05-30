Эвакуация остановлена.

Российские оккупанты на Луганщине под Северодонецком обстреляли эвакуационное авто, погиб французский журналист.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что эвакуация официально остановлена.

Имя погибшего под Северодонецком французского журналиста — Фредерик Леклер. Он работал на телеканале BFMTV.

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