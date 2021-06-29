В понедельник вечером у Новотошковского из-за обстрела со стороны боевиков ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
"Сегодня, 28 июня около 20:30, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское", - сказано в заметке.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение: он находится в состоянии средней тяжести.
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